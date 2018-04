Bentley Bentayga beleeft primeur in het klein

Door: BV

De autosector stoot zich met veel plezier een tweede keer aan dezelfde steen. En een derde. En vierde. En daarom heeft Bentley schaalmodelletjes van de binnenkort in première voor te stellen monster-SUV Bentayga besteld. In China uiteraard, waar ze zich niet al te druk maken om zaken als copyright en geheimhouding. En daarom beleeft wat zowat de grootste SUV (en wellicht ook de duurste) op de markt blijkt te worden z’n debuut in het klein. Onder meer de Ferrari 458 Speciale, de Renault Wind en Mercedes E-Klasse deden het hem voor.

Geen revolutie

De Bentayga is zoals bekend gebaseerd op de EXP9 concept car. Een erg hoekige creatie die de aanschouwers niet meteen overdonderde met z’n natuurlijk schoonheid. En daarom is er nog flink aan het design geschaafd. Maar het werd vooral braver en de niet onbesproken proporties zijn gebleven. Bentley had het wellicht zelf graag anders gezien, maar slaap zullen ze er niet voor laten. De voornaamste klandizie voor deze top-SUV moet je zoeken in het Midden-Ooosten en China en daarvoor is de glimmende ‘B’ voorop de neus het belangrijkste.