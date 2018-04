Pauselijke Ferrari Enzo verkocht voor 6 miljoen

Door: BV

Onlangs ging deze complete collectie supercars in één keer onder hamer. Een unicum, want het was één van de meest waardevolle privéverzamellingen ooit. Het ene pronkstuk naast het andere. Maar een absolute hoogvlieger was de Ferrari Enzo. Niet omdat hij met z’n $ 6.050.000 het meeste opbracht, maar wel omdat hij het meest boven de marktwaarde werd afgeklopt. Een gemiddelde Enzo staat voor niet eens een derde van het bedrag te koop.

Johannes Paulus II

Wat de auto een regelrechte klapper maakte, was de naam op het eerste inschrijvingsbewijs: paus Johannes Paulus II. Die kreeg de auto ooit van Ferrari cadeau. Of hij er ook echt mee gereden heeft, is een open vraag. Eén die er duidelijk niet zo veel toe doet.