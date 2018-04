Parkeren alleen toegestaan voor mannen

Door: ADD

Je bent burgemeester van een pittoresk stadje in het Zwarte Woud. De Koekoeksklokken en watervallen hebben niet meer de aantrekkingskracht van weleer. Wat doe je dan om het toerisme aan te zwengelen? Je probeert de aandacht van de sociale media en pers te trekken door parkeerplaatsen waar enkel mannen hun auto mogen achterlaten te tooien met een frivool vrouwenlichaam.

Publiciteitsstunt

Twee zulke plaatsen zijn er in een parkeergarage in Triberg. Je herkent ze aan de suggestieve tekening van een vrouw. Een bord met daarop ‘Männer-Parkplatz‘ bevindt zich net daar waar mannen zich graag parkeren en boven het silhouet lezen we "Steile Berge, feuchte Täler" (Spitse bergen, vochtige valleien). Weinig subtiel allemaal. En ook behoorlijk vrouwonvriendelijk. Wellicht denken parkerende mannen daar anders over.