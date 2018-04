WalkCar: een 'auto' voor in je rugzak

Door: ADD

Op het eerste gezicht lijkt het een weegschaal met wieletjes eronder. Of een laptop die over de vloer glijdt. Maar voor zijn uitvinder, Kuniaki Saito is de WalkCar veel meer dan dat. Die denkt dat de WalkCar revolutionair zal zijn voor hoe we ons in steden verplaatsen. De Japanse student doet momenteel zijn master ingenieur met specialisatie elektrische motoren. Op een bepaald moment dacht hij: "Wat als we ons transportmiddel gewoon in onze zak zouden kunnen steken? Zodat we het altijd bij ons hebben." Een vriend moedigde hem aan zijn idee om te zetten met als resultaat de WalkCar, een afgeslankte versie van de Segway als je wil.

Niet voor dikkertjes



Sturen doe je op het aluminium bord door je gewicht te verplaatsen. Leunt de ‘bestuurder’ naar rechts of links, dan gaat het die richting uit. Stapt hij op het bord dan start de WalkCar. Om te remmen springt de bestuurder er eenvoudigweg af. De rollende laptop stopt dan onmiddellijk, zoals je in het filmpje kan zien. De elektrische motor haalt tot 10km/u terwijl de lithium-ion batterij het 12km volhoudt. Het maximale gewicht van de bestuurder mag wel niet meer dan 120kg zijn.

Alternatieve mobiliteit

De 26-jarige Saito is niet de enige die werkt aan compacte urbane vervoermiddelen. Ook Volkswagen sleutelt aan een driewielige scooter die makkelijk kan meegenomen worden en het overneemt als het conventionele transport je niet meer kan helpen. De ‘City-Surfer‘ van VW moet in de tweede helft van 2016 op de markt komen en zal ongeveer € 1000 kosten. Maar zijn gewicht van elf kilo en het stuur, maken hem nogal onhandig.

Daar heeft de WalkCar geen last van. Zo groot als een 15-inch laptop en 2 à 3kg zwaar past hij in tegenstelling tot vergelijkbare concepten in een rugzak of handtas. Hij is dus veel handiger dan pakweg een Segway, die bovendien met een prijs van ten minste € 7000 relatief duur is. 100 000 yen (ca € 725) moet de WalkCar kosten en twee versies komen er: een indoor en een outdoor.