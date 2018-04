Daimler en Tesla niet langer partners

Door: ADD

Mercedes wil voor de tweede generatie van de elektrische B-Klasse niet langer een beroep doen op Tesla. Tot nu toe komen zowel de aandrijftechnologie alsook de batterij uit Californië. Mercedes zou de aandrijving nu zelf willen gaan ontwikkelen. Voor de batterijen zouden ze ergens anders gaan shoppen.

Die nieuwe generatie zal het bovendien zo’n 500 kilometer ver moeten kunnen volhouden. Momenteel is het bereik beperkt tot 200 kilometer. Als Daimler voet bij stuk houdt, eindigt de samenwerking met Tesla finaal. Al in oktober 2014 had de Duitse constructeur zijn aandeel van vier procent in Tesla (oorspronkelijk waren het 9,1 procent) verkocht voor ongeveer € 610 miljoen.