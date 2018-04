Daimler schakelt stroom Smart af

Door: ADD

De vraag bepaalt de productie. Tot nu liepen in de Smart-fabriek in de Elzass de tweedeurs en elektrische Smarts van dezelfde band. Dat betekende logistiek een aanzienlijke rompslomp. Daarom trekt de fabrikant de stekker uit de e-Smart en stoppen ze met de productie ervan. Het geringe verkoopsucces van het model zou natuurlijk ook een reden kunnen zijn.



Voorraad niet voldoende tot eind 2016

Door de omzetting kan Daimler voortaan de volledige productiecapaciteit in Hambach gaan gebruiken voor de nieuwe Fortwo en zullen ze dus ook de markten in China en de VS beter kunnen beleveren. De nieuwe elektrische Smart wordt pas in het najaar van 2016 gelanceerd. Om die periode te overbruggen zal Daimler stock opbouwen. Maar de voorraad zal niet tot in 2016 volstaan.