Meerderheid flitspalen is illegaal

Door: BV

De Belgische overheid is erg ijverig als het gaat om het plaatsen van flitspalen en het uitsturen van boetes (met bijvoorbeeld een nultolerantie voor overdreven snelheid). Maar ze blijkt een pak minder ijverig te zijn met het navolgen van de regels. Eerder al bleek dat een aantal flitspalen zonder de nodige bouwvergunning werden geplaatst en nu meldt de Privacycommissie dat het overgrote deel van de 192 politiezones in ons land de camera’s niet heeft laten registreren. En omdat de politie bij het verwerken van de bekeuring wel degelijk persoonsgegevens te zien krijgt, moet dat wel. België telt duizenden vaste flitspalen.

Een overtreder merkte de fout, trok ervoor naar cassatie en haalde daar zijn gelijk. Dat meldde het Nieuwsblad donderdag.

De uitspraak van cassatie betekent overigens niet dat een snelheidsbekeuring met een flitspaal die niet geregistreerd is bij de Privacycommissie automatisch ongeldig is. Het is de rechtbank die daarover het eindoordeel velt. Maar voor je daar bent, heb je natuurlijk al beroep aangetekend tegen de minnelijke schikking…