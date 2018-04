Uitstel nieuwe VW Phaeton wegens te duur

Door: BV

De Volkswagen Phaeton dateert al uit 2002. Het was het geestenskind van de onlangs opzijgezette topman Ferdinant Piëch, die voor de auto zo’n hoge eisen oplegde dat de ingenieurs zelf dachten dat het onmogelijk zou zijn om eraan te voldoen. Maar aan het gros van de wensen van Piëch werd uiteindelijk voldaan.

Wat de Phaeton echter nooit heeft kunnen waarmaken, is commercieel succes. En daarom talmt VW met een opvolger. In ons land kan je de minst volkse Volkswagen van allemaal al jaren niet meer kopen, maar de speciaal voor dat doel gebouwde ‘glazen’ fabriek in Dresden bouwde afgelopen jaar nog 4.000 stuks. Vooral voor China.

Ja, er komt een nieuwe Phaeton

De carrière van de Phaeton duurt inmiddels al bijna dubbel zo lang dan gebruikelijk. Aan een opvolger, die zal uitgespeeld worden tegen een BMW 5-Reeks en Mercedes E-Klasse eerder dan tegen een ‘Siebener’ of S-Klasse, wordt wel gewerkt. Maar haast heeft VW niet. Het model werd eerder al enkele keren in de planning achteruit geschoven en nu volgt er meer vertraging. De VW-directie vindt het nieuwe project te duur. De ingenieurs moeten nu weer op zoek naar methodes om de asseblage- en materiaalkost omlaag te krijgen. Dan krijgt de Phaeton een nieuwe kans.