Magnus Walker plooit beroemde Porsche 911 '277'

Cultfiguur en Porsche-Tuner Magnus Walker heeft één van de meest iconische voertuigen uit z’n uitgebreide collectie geplooid. Het gaat om de 911T uit 1971, uitgevoerd in de kleuren rood, wit en blauw en voorzien van het nummer 277. Een auto die al voor tal van video’s en reportages is gebruikt, maar vandaag anders in het nieuws kwam. Walker raakte er immers een vrachtwagen mee.

Reed Walker te snel?

De 911 in kwestie begon z’n leven met een 125pk sterke 2,2l onder de kap, maar Walker voorzag de auto van een 2,4l met ongeveer 180pk. De auto is, met onder meer een sperdifferentieel en racekuipjes, opgevat als een racewagen voor de openbare weg. En het is verre van uitgesloten dat Walker, terwijl hij in Seattle op weg was naar een Porsche-evenement, die roeping volgde. Hij moest uitwijken voor een Mercedes-oldtimer en kwam daarbij tegen een autotransporter terecht. Volgens sommige getuigen reed hij erg snel en was hij misschien zelf aan het driften. Maar bevestiging daarvan is er niet.

De ‘227’ leeft verder

Walker zelf gaf geen uitleg bij het ongeluk, enkel bij de schade. Die is herstelbaar, en de ‘277’ stelt het dus al bij al behoorlijk goed.