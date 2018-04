Gelekt: Citroën Cactus M Concept

Door: BV

De eerste afbeelding van de Citroën Cactus M Concept is op het internet gelekt. Die concept car verschijnt op het Autosalon van Frankfurt in première en zal in elk geval vergezeld worden van een surfplank. Dat is immers het enige officiële dat we er al van te zien kregen.

De Citroën Méhari achterna

Citroën verklaarde al met de concept car de geest van de gevierde Méhari op te willen roepen. Op deze redactie leidde dat in elk geval tot de hoop dat het niet gewoon om een dakloze versie van de C4 Cactus zou gaan, ondanks de verwijzing naar het stekelige plantje in de naam. Maar… dit is duidelijk een C4 Cactus met een korter dak. Met (op het eerste zicht) twee zitplaatsen en een laadruimte als bij een pickup. Die surfplank moet ergens een plaats krijgen natuurlijk. Ander opvallend gegeven: de creatieve invulling van de contrasterende zijpanelen. Geen rubberen luchtkussens bij deze Citroën Cactus M Concept, maar hout en kunststof met een frivole print.