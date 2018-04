Citroën leert ons iets nieuws over Cactus M Concept

Door: BV

Citroën maakt een nieuwe Méhari voor het Autosalon van Frankfurt. Tenminste, dat is wat het merk ons wil doen geloven, maar omdat deze Cactus Concept M al uitgelekt is, weten we dat we die uitspraak met een korreltje zout mogen nemen.

Blijven teasen

De kat is dan wel uit de zak, maar Citroën gaat lustig door met teasen. En kijk, daar valt zowaar wat nieuws uit te leren. Want terwijl we al weten dat het in essentie om een pick-up-derivaat van de C4 Cactus gaat, wisten we nog niet dat het dak eraf kon. Meer details zijn er op 2 september.