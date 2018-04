Fractal is de coolste Peugeot in tijden

Door: BV

En dat wil wat zeggen, want als het op concept cars aankomt weet Peugeot ons wel te verwennen. De Peugeot Quartz of Exalt bijvoorbeeld. Maar deze Fractal heeft met z’n gedrongen en vlijmscherpe design toch de fakkel in handen. Dat weten we met zekerheid omdat we vandaag niet de geplande teaser, maar meteen de hele zwik foto’s te zien kregen. Ongepland natuurlijk.

Maar wat zorgt voor de aandrijving?

Het uiterlijk mag dan al geen geheimen meer hebben, er hangen nog wel vraagtekens over enkele andere cruciale eigenschappen. Hoe werkt dat dak bijvoorbeeld? Neem je het af, of klapt het weg? En wat zorgt voor de aandrijving? Dat er een batterij en elektromotor aan boord zijn, is zeker. Op één van de beelden is immers de laadstatus van de batterij met de restautonomie te zien. Maar zit er ook nog een andere krachtbron? Is de Fractal een plug-in-hybride of zuiver elektrisch? Nog voor het Autosalon van Frankfurt komen we het te weten, maar nu blijft het nog heel even een mysterie.