Alleen verliezers in gevecht tussen Suzuki en VW

Door: BV

In 2009 kocht Volkswagen 19,9% van Suzuki. In ruil voor die aandelentransfer zou het Japanse merk toegang krijgen tot de technologie van Volkswagen. Maar je mag met een fijne kam door het gamma van Suzuki gaan, je zal van VW geen spoor vinden. Geen platformen, motoren, transmissies, elektronica, zelfs geen knopjes. Al in 2011 schreeuwde Suzuki dat de Duitsers hun verplichtingen niet nakwamen. De Japanners waren daarom in Italië gaan shoppen voor dieselmotoren, maar dat contract met Fiat vond VW dan weer een inbreuk op de overeenkomst. En daarom werd de discussie verder gezet voor het gerecht. Suzuki vond intussen dat VW z’n aandelenpakket weer moest afstaan, maar ook daartoe waren de Duitsers niet bereid. Nu, vier jaar later, is er een uitspraak.

Iedereen verliest

De rechtbank oordeelde dat Volkswagen z’n verplichtingen is nagekomen. En Suzuki moet daarom een schadevergoeding betalen aan het Duitse concern. Maar Volkswagen wordt in dezelfde uitspraak verplicht om z’n aandelenpakket in Suzuki van de hand te doen. En omdat het Japanse bedrijf juist veroordeeld is tot het betalen van bovenstaande boete, is het niet ondenkbaar dat de koers daalt en VW finaal minder geld krijgt voor z’n aandelen. Er is dus niemand die wint…