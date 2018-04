Te winnen: een VW Kever die een Panda wil zijn

Door: BV

Een online casino dat luistert naar de naam Royal Panda wil zichzelf wat in de kijker werken. Dat mag je gerust letterlijk nemen, want het is deze ‘gepersonaliseerde’ Volkswagen Beetle die de klus moet klaren.

Panda Beetle

En ja, natuurlijk is de Beetle aangepast om op een Panda te lijken. De neus (letterlijk) en de ronde staart zijn wat ons betreft de kenmerken die het helemaal af maken. De BetMobile gedoopte creatie wordt weggegeven maar om kans te maken moet je eerst aan de virtuele gokautomaten zitten. En dan spaar je misschien beter voor een auto waarvan je het uiterlijk zelf kan kiezen…