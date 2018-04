Tesla Model X is er, kost dubbel zo veel dan Model S

Door: BV

Tesla heeft vandaag de configuratiemodule voor de nog niet voorgestelde Model X live gezet. Dat is een crossover met plaats voor zeven personen. Die auto moet de cijfers van het bedrijf verder omhoog duwen. Het model is nog niet officieel voorgesteld en het gaat dan ook om een foutje dat inmiddels werd rechtgezet. Maar internet vergeet niet (dat zou Elon Musk toch moeten weten), en daarom zijn hier al de beelden van de Model X.

Niet goedkoper dan Model S

“ wie zat te hopen op een financieel meer toegankelijke Tesla is er aan voor de moeite ”

De Model X behoudt z’n gevleugelde achterdeuren. Die hebben overigens een ingebouwde sensor en stoppen dus voor ze iets raken. Gelukkig, want in ondergrondse parkeergarages wordt dat al snel een nachtmerrie. Over de aandrijflijn wordt niet al te veel gerept, maar de componenten van de Model S worden hergebruikt. Hier duikt zelfs meteen de ‘ludicrous’-mode op. Daarmee wordt deze zevenzitter liefst 3,2 seconden snel in de honderdsprint. Je zal steevast 390km ver kunnen rijden en als je er niet mee inzit je batterijreserve in één haal grondig uit te putten, kan je er zelfs 250km/u mee halen.

Maar… wie zat te hopen op een financieel meer toegankelijke Tesla is eraan voor de moeite. De Model X kost in de VS minstens $ 139.500 (exclusief overheidsbonus). Dat is bijna het dubbele van een Model S.