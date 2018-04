Peugeot Fractal komt uit 3D-printer

Door: BV

Deze Fractal Concept Car moet op het Autosalon van Frankfurt zo veel mogelijk volk naar de Peugeotstand lokken. En ondanks z’n compacte afmetingen (hij is amper 3,81m lang) zou dat wel eens kunnen lukken. Hij ziet er immers futuristisch uit. En zo werd hij ook gebouwd. Hij kwam uit de 3D-printer gerold. Of toch grotendeels. Vooral aan de binnenkant. 80% van het interieur kwam uit de machine geprutteld.

Nieuwe i-Cockpit

Peugeots i-Cockpit kennen we heden vooral van het kleine stuurtje (uit onder meer de 208 en 308). Maar daarin zitten duidelijk nog niet genoeg schermpjes. Deze studie beschikt onder meer over een holografisch head-up-display en een 12,3” groot scherm in de middenconsole. Gewone knopjes heeft Peugeot nauwelijks voorzien.

Nog geen ton zwaar

De Fractal weegt nog geen ton, mede dankzij z’n compacte afmetingen. Maar dat gewicht is vooral indrukwekkend als je de elektrische aandrijflijn in overweging neemt. De accu biedt 448 kilometer autonomie en de twee elektromotoren leveren 335pk aan stuwkracht. Bizar eigenlijk dat de Fractal dan toch nog 6,8 seconden nodig heeft om de 100 aan te tikken.

Om zo ver te rijden met één elektrische tapbeurt, moest de Fractal erg aerodynamisch zijn. Behoorlijk moeilijk als je niet eens 4 meter hebt om mee te werken. De oplossing zit in een variabele bodemvrijheid. Buiten de bebouwde kom daalt die van 11 naar 7 centimeter. 11 is trouwens al niet veel. En 7cm…

Stil, natuurlijk

Eén van de valkuilen bij de ontwikkeling van een elektrische auto is de geluidsinstallatie. Door het gebrek aan aandrijfgeluiden, komen de beperkingen daarvan immers veel sneller bovendrijven. Peugeot vroeg daarom aan StelLab om een 9.2.1 audiosysteem te ontwikkelen dat wel standhoudt. En het moet meteen intelligent omgaan met aanwijzingen van bijvoorbeeld het navigatiesysteem. De Fransen voegden overigens ook de mogelijkheid toe om digitaal motorgeluid te simuleren, mocht iemand daar op zitten wachten.