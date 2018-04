Rolls-Royce toont al klein beetje Dawn

Door: BV

Je zou denken dat een merk als Rolls-Royce zich te verheven voelt om het ordinaire spel van de teasers mee te spelen, maar nee hoor. Terwijl het merk z’n nieuwe Dawn - een cabrioversie van de Wraith, vernoemt naar deze klassieke Rolls - verscheept naar Frankfurt, krijgen we toch de eerste details te zien.

Wat de aanwezigheid van een (uiteraard geheel elektrische) stoffen kap betekent voor de lijn, kunnen we nog niet zien. Maar dat de Britten weer een punt willen maken van vakmanschap van het hoogste niveau is wel duidelijk.

Wanneer de Dawn volgend jaar in productie gaat, heeft hij dezelfde 6,6l V12 met twee turbo’s als de Wraith, met zo goed als zeker een identiek vermogen van 632pk en 800Nm. Hoewel de Wraith geen lichte auto is, haalt die toch 100km/u in 4,6 seconden. De Dawn zit die wellicht met enkele tienden op de hielen. In een cabrio kruipt immers nog wat meer gewicht.