Je bent gek als je deze speciale Rolls-Royce Wraith koopt

Door: BV

Speciale edities van Rolls-Royce. We hebben er inmiddels ontelbare zien voorbijkomen. De jongste was een Phantom Nautica. En van deze Wraith hadden we onlangs nog een editie die TV-cultfiguur Inspector Morse eerde, ook al reed die met een Jaguar…

Wraith Porto Cervo

Porto Cervo is de meest mondaine jachthaven van Sardinië. Daar waar de etalages vol hangen met vestjes van € 30.000 euro en horlogemerken als Philippe Patek een vestiging hebben. En nu is er een Wraith die dat allemaal nog eens onderlijnt. Met een wit-blauw interieur, verwijzingen naar een compass, erg mooie en rijkelijk toegepaste houtfineer om van z’n diepblauwe koetswerkkleur nog te zwijgen.

Maar je bent gek als je hem koopt, zelfs al heb je het geld. Rolls Royce maakt immers drie stuks van deze Wraith Porto Cervo. En dat zijn er twee meer dan wanneer je je exclusieve coupé helemaal op maat laat maken. En bij dit Britse merk kan je dan net zo goed komen aandraven met je eigen inspiratie. De olijfboom in de tuin van je buitenverblijf bijvoorbeeld. En dan heb je een echt uniek stuk.