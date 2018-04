Ziehier, de Jaguar F-Pace in profiel

Door: ADD

Jaguar presenteert op de IAA 2015 (17-27 september) zijn eerste SUV - of performance-crossover, zoals de Britten het graag zelf noemen. En kort voor die première krijgen wij eindelijk de F-Pace zonder camouflage te zien. Al moeten we het voorlopig enkel met zijn profiel stellen. (De prototype foto's toonden ons natuurlijk wel al hoe dynamisch de – toen nog gecamoufleerde – F-Pace er voor- en achteraan uitziet.) En die dynamiek is niet alleen voor de show. De F-Pace, zo belooft de constructeur, is een "echte" Jaguar, "met het zelfde DNA als alle andere modellen".

Aluminium en veel (?) stuurgevoel

Net zoals bij de onlangs geïntroduceerde modellen XE en XF bestaat ook bij de nieuwe SUV het koetswerk voornamelijk uit aluminium, waardoor de Jaguar het tot het lichtste model in zijn klasse schopt, met de de BMW X3 en de Porsche Macan als voornaamste concurrenten. De voortrein zit vast aan dubbele wishbones en achteraan zit een compleet nieuwe multilink die een zeer accurate wielgeleiding combineert met een grote veerweg. De elektrische stuurbekrachtiging zou zodanig uiterst nauwkeurige en fijn afgesteld zijn dat de feedback van de stuurinrichting 'ongelooflijk’ wordt. Maar bij dat laatste plaatsten wij eerder al een hoop vraagtekens.Dat de F-Pace gaat waar je de wielen richt, zou niet overdreven kunnen zijn. Permanente vierwielaandrijving met torque vectoring staat daarvoor wel garant.

Onder de motorkap

Daar komen nieuwe vier- en zescilinders. De basismotor wordt een 2.0 turbodiesel met 180pk. De benzinemotoren leveren tot 380pk (een V6 compressor ), de krachtigste diesel haalt 300pk. De zuinigste diesel met 163pk zal volgens het boekje slechts iets meer dan vier liter verbruiken.

Samenwerking met Land Rover

De instapmodellen zijn waarschijnlijk ook met achterwielaandrijving verkrijgbaar, maar de meer grotere motoren krijgen standaard vierwielaandrijving. En die werd samen met zustermerk Land Rover ontwikkeld. Begin 2016 zal je hem bij de dealer kunnen bewonderen. Je hebt wellicht net iets minder € 50.000 nodig om je eigenaar te kunnen noemen.