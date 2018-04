BMW 328i is het nieuwe wapen van de snelwegpolitie

Door: BV

De Federale Politie liet op het Nationale Defilé op 21 juli al de nieuwe snelle interventievoertuigen voor snelwegen zien. De keuze daarvoor viel op de BMW 328i. In tegenstelling tot wat het cijfer doet vermoeden, wordt die aangedreven door een 245pk sterke 2-liter viercilinder turbomotor. BMW profiteert van de overeenkomst om een reeks eindereeksmodellen (de 3-Reeks is inmiddels gefacelift en de 328i is vervangen door een iets krachtiger - 252pk - 330i) de deur uit te werken. Ze halen een top van 250km/u en kunnen zich in 6 seconden naar 100km/u werken, maar dat is voor alle apparatuur aan boord wordt geladen.

Ook anonieme voertuigen

Inmiddels zijn alle 14 nieuwe dienstwagens in gebruik genomen. Die zijn overigens niet allen zo opzichtig uitgedost als het exemplaar op de foto. Er zijn ook anonieme voertuigen bij. In z’n vloot van iets meer dan 500 wagens heeft de snelwegpolitie nog 60 BMW 325d die tussen 2010 en 2012 geleverd zijn.