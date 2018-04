Audi SQ5 TDI Plus: omdat 313pk niet genoeg is

Door: BV

Audi heeft al de gewoonte om RS-versies tegen het einde van hun carrière op een extra krachtige ‘plus’-uitvoering te trakteren. En dat recept lijken de Duitsers nu ook te willen toepassen op de S-modellen. Dat leiden we tenminste af uit de introductie van deze SQ5 TDI Plus.

Meer vermogen, niet meer snelheid

Uit de 3.0l V6 TDI van de SQ5 perste Audi al 313pk. Maar dat blijkt nog niet het plafond van de dubbel geblazen dieselmotor. De Plus stuwt het maximumvermogen nog eens 27pk hoger naar een totaal van 340pk. En het koppel krijgt ook 50Nm bonus, waardoor dat een forse 700Nm bedraagt. Gek dus dat de Duitser helemaal niet sneller wordt. De sprinttijd blijft onveranderd op 5,1 seconden en aan de elektronisch begrensde topsnelheid van 250km/u wordt ook niet geraakt. Hij is wel zuiniger. Een gemiddelde van 6,6l/100km en 174g CO2/km is 2 deciliter en 5g minder dan zonder plus.

Active torque vectoring

Audi gunt de SQ5 TDI Plus een differentieel dat de trekkracht dynamisch verdeelt over de achterwielen. Door meer trekkracht naar het buitenste wiel te sturen, duwt dat de auto actief de bocht in. Dat voelt dynamischer, maar doorgaans ook wat kunstmatiger aan.

Over wielen gesproken: de Plus rolt op specifiek 21” lichtmetaal met 255/40 R21-rubber. Daarnaast is het model te herkennen aan zwarte hoogglans exterieurdetails, een kleine achterspoiler en een diffuser.

Slechts 100 stuks

Neen, natuurlijk is de oplage van de SQ5 Plus niet beperkt. Maar als je een exemplaar wil met de blauwe lakkleur uit de foto’s bij dit item… dan wel. Van dat ‘exclusive selection macaw blue’-pakket worden slechts 100 exemplaren voorzien. Behalve de lak aan de buitenkant zijn ook de sierlijsten en het contraststiksel inbegrepen.