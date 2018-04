Staat de lelijkste Ferrari ooit te koop?

Door: BV

Op de Auto55-redactie valt niemand echt in katzwijm van het uiterlijk van een nieuwe Ferrari. De klassiekers worden beter gesmaakt. Maar nu ook weer niet allemaal. Deze Shooting Brake was ooit een 365 GTB/4 Daytona. Eén van de klassieke schoonheden onder de Ferrari’s. Maar toen werd hij in opdracht van vastgoedmakelaar Bob Gittleman omgetimmerd tot Shooting Brake. Dat gebeurde al in de seventies, toen de auto nieuw was.

Uniek exemplaar met vleugelramen

Het bedrijf dat instond voor de ombouw was Panther Westwinds. Niet meteen een naam die in designmiddens een belletje doet rinkelen. Het was nochtans ambitieus. Het tekende een uiterlijk met een vlakke glazen kofferklep, twee bolle zijramen die naar boven openen voor een vlotte toegang tot het laadruim en een compleet nieuwe boordplank met centraal opgestelde instrumenten. Een voormalig werknemer van Panther werd opgesnord om de restauratie uit te voeren en nu mag het model onder de hamer bij veilinghuis Hexagon. Hoeveel de verkoper ervoor hoopt te krijgen, wordt niet gezegd.