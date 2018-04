Rally in Spanje: 6 doden

Door: ADD

Een rally-ongeval in Carral, een dorpje in het noordwesten van Spanje heeft aan zes mensen het leven gekost.Ook 16 andere toeschouwers raakten gewond, waaronder vier kinderen. Naar verluidt zou de politie gezegd hebben dat er onder de doden twee zwangere vrouwen en een meisje waren. Bovendien was een van de vrouwen volgens de krant "La Voz de Galicia" negen maanden zwanger. Haar partner overleefde de klap evenmin.

Tragisch ongeluk

De rallyrijder, Sergio Tabeayo raakte na een flauwe bocht tegen hoge snelheid met een wiel van het asfalt af, verloor de controle over zijn Peugeot 206 XS en kwam in een groep van meer dan 20 toeschouwers terecht, die naast het circuit in een greppel stonden. De bestuurder (die zelf van Carral is) en zijn co-piloot zouden ongedeerd zijn. "De plaats van het ongeluk (waar geen veiligheidshekken stonden, nvdr) was niet echt een gevaarlijke plaats," zei de burgemeester van het dorp José Luis Fernández Mouriño achteraf. "Dit was een tragisch ongeluk."

Dorpsfeesten

In het dorp was dit weekend een volksfeest aan de gang. Verdere festiviteiten werden onmiddellijk na het ongeval afgelast, de rally werd stopgezet.