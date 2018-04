G-Klasse van Brabus is te snel voor z'n banden

Door: BV

Brabus zit graag eens met z’n poten aan een Mercedes G-Klasse. En dan kan het al snel erg gek worden. Zoals bij de Brabus B63S 700 6x6 bijvoorbeeld. Ditmaal is het niet een zeswieler die het bedrijf uitbraakt, maar veel minder gek is het niet. Wie met een Porsche of een Ferrari rijdt, kijkt maar beter uit z’n doppen. Deze Brabus leidt aan grootheidswaanzin.

Hoeveel koppel?!

De V12 met zes liter inhoud is niet meer. Maar je lijkt daar niet om te moeten rouwen. De 5,5l V8 in de neus wekt bij Mercedes 571pk en 760Nm op, maar Brabus drijft dat op tot 850pk en - ga even zitten - zo maar eventjes 1.450Nm trekkracht. Gek dat de tandwielen in de versnellingsbak blijven zitten.

De banden kunnen niet sneller

De G is niet bepaald gezegend met een aerodynamische vormgeving of een lichtgewicht architectuur. Maar met zo veel vermogen maakt het allemaal niet zo veel uit. Hij haalt nog altijd 100km/u in 4 tellen. De topsnelheid is begrensd, maar pas bij 260km/u. En dat is eigenlijk alleen om ervoor te zorgen dat de banden om het 23” lichtmetaal blijven zitten. Deze Brabus 850 wil nog wel even door, maar er is geen rubber te vinden dat het houdt. Misschien kan Brabus kijken of de velgen van de nieuwe Bentley Bentayga er niet onder passen. Die SUV stoomt immers door tot 301km/u.