Te koop: Ferrari FXX waar Schumi aan gezeten heeft

Door: BV

De 800pk die de Ferrari FXX uit z’n 6,2l V12 puurt, mag je alleen op het circuit loslaten. En je kan er niet mee racen, want de auto valt in geen enkele raceklasse. De kans dat dit, of elk ander exemplaar, regelmatig in actie zal komen is dus niet zo groot. Hij zal wellicht eindigen in een netjes verwarmde garage waar hij zich uitstekend zal kwijten van z’n tweede taak: duurder worden.

Getekend, Shumi

Er zijn slechts 29 stuks van deze über-Ferrari gebouwd en dit is de laatste uit de reeks. Deze heeft nog wat speciaals: Michael Schumacher zette er z’n hanepoot op. Dat moet toch enkele honderdduizenden extra waard zijn, niet? Veilighuis Auctionata denkt in elk geval van wel… dat aanvaardt biedingen vanaf € 1 miljoen. Schumi zelf had ook een FXX, maar die was helemaal zwart. Of de FXX zal aftikken boven € 2,5 miljoen is nog lang niet duidelijk. Doet hij dat niet dan is hij nog steeds goedkoper dan opvolger Ferrari FXX K. Nog zo'n Ferrari die je werkelijk nergens voor kan gebruiken...