Rolls-Royce Dawn is géén dakloze Wraith

Door: BV

Dit is de Rolls-Royce Dawn. Eigenlijk is het gewoon de open broer van de Wraith, maar dat hoort het bedrijf niet graag. 80% van de koetswerkpanelen is immers speciaal voor de Dawn ontwikkeld. Maar dat geldt natuurlijk ook voor eender welke andere cabriolet. En het bedrijf zegt ook dat dit de meest sociale is onder de superluxueuze cabriolets. En wat dat dan exact moet betekenen, is ons niet helemaal duidelijk.

Geen dakloze Wraith

Los van bovenstaande bewering, is het verwantschap tussen beide modellen duidelijk zichtbaar. En ook de onderhuidse techniek verschilt nauwelijks of niet van die van de Wraith. De voorin gelegen motor kwam al van de Ghost, want de 6,6l V12 met 570pk en 780Nm levert net zo veel vermogen als in die limousine. Voor de Wraith werd die opgekitteld tot 632pk, maar zo bont maakt Rolls-Royce het hier niet. Dat houden ze nog achter de hand, of het is een concessie aan de structurele stijfheid. In elk geval is de Dawn nu niet meteen langzaam. De topsnelheid ligt op 250km/u en naar 100km/u accelereren kan in 4,9 seconden.

Zitten de deuren niet fout?

Dat het hier eigenlijk om een Wraith cabrio gaat, kan wat ons betreft de pret niet drukken. Het merk maakt zich hier wellicht drukker dan de klant. Die ligt misschien wel wakker van de zogeheten ‘coach’ doors van het model. Vooral voor de achterpassagiers lijken de scharnieren nu niet op de ideale plaats te zitten. Maar Rolls stelt gerust - de instap naar de achterzetels is uitermate makkelijk. En de Dawn wil een échte vierzitter zijn.

De stalen dakconstructie is niet alleen op z’n retour - in het topsegment heeft die het nooit gehaald. Een stoffen kap met meerdere lagen voor een optimale isolatie is dan ook de keuze van de Dawn. Die gaat in 22 tellen van open naar dicht of vice versa en dat bij snelheden tot 22km/u.

Te zien in Frankfurt

De kans dat je meteen zo’n Dawn in het wild spot, is niet zo groot. En wie hem snel wil zien, reist volgende week beter af naar het Autosalon van Frankfurt, waar hij in première gaat.