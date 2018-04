Bentley Bentayga: niet zo lelijk als gevreesd

Door: BV

Bentley heeft de Bentayga officieel aan de wereld voorgesteld. En… het lijkt erop dat de herwerking van de fel bekritiseerde EXP 9 concept car beter dan verwacht gelukt is. De Britten hebben de afgelopen jaren dat verwachtingspatroon dan ook grondig gestuurd. 'Managing expectations' heet dat. We zijn voorbereid op een lelijke SUV, en ook dat hoort bij het spel. Wat overigens niet wegneemt dat de hoog op poten staande Bentley onder bepaalde hoeken gekunsteld oogt. En hij is ook minder hoog dan verwacht, maar aangezien je dat ook van de Audi Q7 kan zeggen (die nogal wat know-how doneerde voor deze luxueuze SUV) is dat niet zo verrassend. Het intensieve gebruik van aluminium zagen we ook al bij de Duitser. Bentley beweert dat de SUV er 236kg lichter door is dan een vergelijkbare auto in staal. Maar laat je niet misleiden: je oprijlaan moet een degelijke fundering hebben om de druk van deze kolos te weerstaan.

Traditioneel interieur

Het interieur is exact zoals je dat van een Bentley verwacht. Klassieke houtsoorten, een massa leder en kilometers garen voor sierstiknaden. Je kan steevast twee kleuren leder specifiëren en kiezen uit zeven fineersoorten. In de middenconsole zit een infotainmentsysteem met een 8” scherm en de voorzetels zijn niet alleen op 22 verschillende manieren elektrisch aanpasbaar, ze verwarmen, ventileren en masseren op verzoek. En voor de gelegenheid is het Breitling-klokje in het dashboard zelfs voorzien van een ‘tourbillon’. Het is drukker dan ons lief is, maar er zijn ongetwijfeld liefhebbers voor de vinden.

Boven je kruin krijg je altijd een panoramisch glazen dak (dat doet in z’n eentje al 100kg van de eerder genoemde gewichtsbesparing teniet) met een afscherming in twee delen, maar ook nog eens een verduistering. Achteraan kan je vervolgens opteren voor een bank of twee individuele zetels (18-voudig verstelbaar en weerom met ventilatie, verwarming en massage). En uiteraard mag je je verwachten aan de laatste evoluties op het vlak van entertainmentinstallaties. Een 1.950W geluidsinstallatie van Naim belaagt er je trommelvliezen.

Ingericht als… een huis

De Bentayga krijgt wellicht een prijskaartje dat vergelijkbaar is met dat van een klein huis. Maar hij is ook gelijkaardig ingericht. In de koffer kan je (tegen een verre van verwaarloosbare meerprijs) immers een picknickset krijgen met glazen in echt crystal en zilveren bestek.

Jaja, hij is de snelste

De 6-liter W12 met twee turbo’s laat 608pk en 900Nm los op de achttrapsautomaat en de aangepaste quattro-aandrijflijn. Die combinatie gooit zichzelf naar 100km/u in 4 tellen rond en haalt 301km/u. Voldoende om zich de snelste SUV ter wereld te kunnen noemen.

Het verbruik valt al bij al nog mee. Een verbruiksgemiddelde van 12,8l/100km was in deze klasse tot voor kort ondenkbaar. De CO2-emissies die daarmee overeenstemmen zijn 292g/km.