Wacht even, de volgende Nissan Z wordt een Crossover?

Door: BV

Nissan heeft een naam en een tweede teaserfoto vrijgegeven van de concept car die het volgende week voorstelt op het Autosalon van Frankfurt. Die heet Gripz. We hadden er geld op ingezet dat die een voorbode zou worden van de tweede generatie Juke. De tijd daarvoor begint immers te komen. Maar Nissan gooit nu een effectbal. In het summiere persbericht staat immers dat deze creatie geïnspireerd is op de (toen nog Datsun) 240Z woestijnracewagens van weleer (fotootje daarvan vind je op onze Facebook-pagina). En dan wordt dit een heel andere verhaal.

De Nissan Z wordt een crossover

Er gingen in de wandelgangen al geruchten dat Nissan z’n volgende Z-sportwagen zou omdopen tot een crossover. Die kan je nu upgraden tot een echte denkpiste. De Japanners steken volgende week duidelijk hun voelsprieten uit.