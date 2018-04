De megalomane plannen van Opel

Door: ADD

De Amerikaanse constructeur General Motors heeft, althans als we de woorden van ceo Mary Barra correct begrijpen, ambitieuze plannen met dochtermerk Opel. "Ons doel is heel duidelijk: Uiteindelijk willen we elk segment in elk belangrijk landen waar we actief zijn aanvoeren," zei Barra in een interview met een Duitse zondagskrant. "Dat is waar we naar streven. En het kan niet snel genoeg gaan voor ons", antwoordde ze toen gevraagd werd hoe lang het zou duren voordat Opel in Duitsland marktleider Volkswagen van de troon stoot.

Alle hoop rust op schouders Astra

Over de toekomst van de momenteel nog steeds verliesgevende Duitse autobouwer zei Barra: "Ik geloof in het merk […]. Het was Opel en het is Opel." De dochteronderneming van GM verwacht in het bijzonder erg veel van het nieuwe model van bestseller Astra. En die krijgt morgen op de IAA in Frankfurt zijn vuurdoop.