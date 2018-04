Mazda Koeru concept bewijst dat het tijd is voor iets anders

Door: BV

Mazda toont op het Autosalon in Frankfurt deze Koeru. Dat is een 4,6m lange, 1,9m brede en 1,5m hoge SUV of crossover. Eigenlijk is het eerder het eerste, maar omdat zelfs de autosector niet meer wil doen alsof die modellen überhaupt iets meer kunnen dan een normale gezinswagen, lezen we tegenwoordig meer en meer de term ‘crossover’. Ook hier weer. Deze Koeru is net een maatje groter dan een CX-5 en mag je daarom gerust beschouwen als een voorbode voor een CX-7.

Kodo mag op pensioen

De Koeru toont nog maar eens een model volgens Mazda’s Kodo-designtaal die momenteel al op het ganse gamma terug te vinden is. En het model lijkt eerder te willen bewijzen dat het tijd is voor iets nieuws… Het oogt spectaculair, noch innovatief. En omdat Mazda het nauwelijks over het interieur of de aandrijflijn heeft - daar zal dan ook weinig over te vertellen zijn - moet je ‘twee uitlaten’ al beschouwen als een hoogtepunt.

Wat de Japanners wel beloven is een nieuwe generatie van een intotainmentsysteem dat de bestuurder moet helpen om veilig en geconcentreerd auto te rijden.