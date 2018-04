€ 379.000 en je kan racen met BMW M6 GT3

Door: BV

BMW-baas Harald Krüger draaide op het Autosalon van Frankfurt van z’n stokje, maar niet voor hij het doek had getrokken van de BMW M6 GT3. Een racewagen voor het gelijknamige FIA-wedstrijdsegment die je kan besturen in ruil voor € 379.000. Dat is de prijs van de wedstrijdwagen. Dan moet je natuurlijk nog altijd deelnemen, een team optrommelen, banden, brandstof...

Gebaseerd op BMW M6

BMW weet dat de GT3 gebaseerd is op de in serie geproduceerde M6. Onder de kap zit gewoon diens benzinemotor. Maar het interieur is overboord gekeild. De bestuurder zit nu helemaal centraal. Niet alleen in de cockpit, maar ook in het chassis. De versnellingsbak zit nu achterin en is van het sequentiële type met zes verzetten.

De M6 GT3 is volgens de motorsportafdeling van het merk ontwikkeld om economisch en makkelijk te besturen te zijn. Maar die termen zal je hier wel met een snuif zout moeten nemen.