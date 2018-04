Gripz toont het nieuwe design van Nissan

Door: BV

Nissan steekt in Frankfurt z’n stijltentakels uit. Deze Gripz concept car is een kruising tussen een sportwagen en een SUV. Voor Nissan voldoende reden om de (toen nog Datsun) 240Z waarmee het in 1971 en 1973 de East African Safari Rally won, aan te halen als inspiratie. Maar om overeenkomsten te zien tussen die Datsun en deze Gripz moet je ook aan de LSD gezeten hebben alsof seventies nog vers zijn.

De nieuwe designtaal heeft Nissan ‘emotional geometry’ gedoopt. Het kind moet een naam hebben natuurlijk. En geometrische vormen kan je wel degelijk sprokkelen terwijl je door het ontwerp gaat. De boemerangvorm van de koplampen en achterlichten bijvoorbeeld, de V-vorm van de voordeuren (die zowel naar voor als naar boven scharnieren), de vorm van de grille…

Aan de binnenzijde zijn een aantal designinvloeden erg herkenbaar. Zo lijkt het stuurwiel absoluut op een velg met band rond, lijken de verluchtingsroosters op het diafragma van fototoestellen en heeft het instrumentarium onmiskenbaar iets weg van een horloge.

Ook onderhuids is de Gripz net even anders dan een conventionele auto. Het studiemodel is namelijk uitgerust met de zogenaamde 'Pure Drive e-Power’-aandrijflijn. Dat is in essentie de aandrijflijn uit de Nissan Leaf, versterkt met een kleine benzinemotor. Dat staat volgens de Japanners voor een geruisloos en zuinig rijgedrag.

Komt hij echt?

De Gripz lijkt geen rechtstreekse vervanger voor een bestaand Nissan-model, maar de lijnen komen in elk geval terug. Wellicht zit er wat van in de tweede generatie Nissan Juke. Maar er wordt ook gefluisterd dat de huidige Nissan 370Z door een sportieve crossover wordt vervangen. En dan zijn we weer bij de 240Z uit de eerste alinea.