30.000 blinde orders voor nieuwe Opel Astra

Door: BV

Deze zomer stuurde Opel de eerste beelden van de nieuwe Astra de wereld in. Eerst van de berline en daarna ook van de break. Maar tot het doek er gisteren van af werd getrokken op het Autosalon van Frankfurt had niemand het model in het echt gezien.

30.000 orders

Voor de plechtige onthulling van het model kwam GM-topvrouw Mary Barra overgevlogen. Zij kon ook meteen aankondigen dat het bedrijf voor de nieuwe Astra al 30.000 orders op zak heeft.

De hoogtepunten

De Astra wordt kleiner, maar ruimer. Aan de binnenkant is er 3,5cm extra ruimte voor de passagiers gevonden, ondanks de gekrompen buitenmaten. En omwille van een nieuwe bodemplaat is het model ook fors afgevallen. Het zet nu tot 200kg minder op de weegschaal. Meer details over de nieuwe Astra vind je hier.