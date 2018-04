Prototype nieuwe Infiniti Q30 betrapt in België

Door: BV

Onze overheden mogen dan wel beweren dat het de goede kant opgaat met het Belgische wegennet, maar de staat van ons asfalt en beton is nog steeds berucht. Talloze vakantiegangers hebben afgelopen zomer met de ogen dicht kunnen voelen wanneer ze weer in eigen land waren. En dat de Belgische wegen een uitdaging zijn voor het onderstel, dat weten ook de autoconstructeurs. Niet zelden jagen die prototypes volgestouwd met meetapparatuur over het Belgische wegdek. En zo is de nieuwe compacte crossover van Infiniti ook al in het land. Een alerte lezer schoot deze plaatjes van gecamoufleerde exemplaren.

De Q30 is de vrucht van een samenwerking tussen Daimler en de Renault-Nissan Alliantie. Onderhuids zal de compacte Infiniti veel overeenkomsten vertonen met de A-Klasse. Zo zijn de aandrijflijnen nagenoeg gelijklopend, met inbegrip van een fiscaal interessante 1.5l dieselmotor die… origineel van Renault afkomstig is. Meer details over de Infiniti Q30 lees je hier.