Drie koppen rollen bij VW, ook EU-auto’s betrokken bij dieselgate

Door: BV

Het uitstootschandaal bij Volkswagen - dieselgate - kostte gisteren (woensdag 23 september) al de kop van CEO Martin Winterkorn. Vandaag rollen nog drie koppen.

Drie topmanagers staan aan de deur

De aanwezigheid van valsspeelsoftware kost vandaag nog drie managers de kop. Wellicht is het zelfs nog maar het topje van de ijsberg, want Volkswagen moet nu de indruk wekken het schip grondig schoon te maken.

Dr. Wolfgang Hatz mag z’n bureau bij Porsche leegmaken. Niet omdat hij bij dat merk iets heeft mispeutert, maar omdat hij bij Volkswagen van 2001 tot 2009 verantwoordelijk was voor de ontwikkeling van motoren. Onder zijn bewind werd dus voor het eerst die onwettige sturingssoftware geïntroduceerd.

Dr. Heinz-Jakob Neusser bekleedde bij VW dan weer diezelfde positie in de loop van 2012, alvorens door de groeien naar het algemene bestuur van het bedrijf. En ja, hij mag gaan. En dan ligt ook nog Dr. Ulrich Hackenberg op het offerblok omdat ook hij de functieomschrijving in bovenstaande paragraaf op z’n visitekaartje had staan.

Müller moet het opkuisen

Matthias Müller wordt door de beheersraad van Volkswagen op vrijdag bevestigd als nieuwe CEO. De 62-jarige Duitser stond aan het hoofd van VW-dochter Porsche. Hij krijgt de zware taak om VW door de nasleep van de affaire te loodsen.

Dieselgate breidt uit

Terwijl Volkswagen probeert schoon schip te maken, neemt het schandaal echter nog uitbreiding. Vandaag pakte de Britse pers uit met het nieuws dat ook dieselmotoren in Europa getroffen zouden zijn. Verschillende landen hebben de reeds lange lijst van naties die een onafhankelijk onderzoek naar de producten van het bedrijf opstarten vervoegd. Frankrijk en Engeland zijn slechts enkele Europese voorbeelden.