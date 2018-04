10 miljoenste BMW 3 gaat naar autorijschool

Door: BV

BMW heeft de 10 miljoenste 3-Reeks gebouwd. Hij werd afgenomen door ene Xaver Bittl. Een klant die ze bij het Duitse merk graag zien, want hij heeft een autorijschool en verzet in die hoedanigheid een aardig aantal BMW’s. En het 10 miljoenste exemplaar moet zich niet op een speciale behandeling verheugen. De koppeling en aandrijflijn van het jubileumexemplaar zal net zo hard gemarteld worden als bij eender welk ander exemplaar dat in de handen van beginners wordt gestoken.

De Duitse rijschool pakt het er overigens iets minder bescheiden aan dan in ons land doorgaans het geval is. De donkerblauwe 3 heeft een 2-liter diesel met 190pk en 400Nm onder de kap. Maar dat is niet de vraag die op ieders lippen brandt. Dat is deze: voldoet hij wel aan de uitstootnorm?