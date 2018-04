Matthias Müller is nieuwe VW-baas

Door: ADD

Het stond in de sterren geschreven en sinds vrijdag is het officieel: de nieuwe topman van de Volkswagen Groep heet Matthias Müller.

Müller stond tot nu aan het hoofd van VW-dochter Porsche en hem wacht dus de moeilijke taak om het grootste autoconcern van Europa doorheen de crisis te leiden, die na het uitbreken van het dieselschandaal als een zwaard van Damocles boven Wolfsburg hangt. Velen binnen VW geloven dat Matthias Müller de geknipte crisismanager is. De rest zal hij snel moeten overtuigen.

Oude vertrouwde

Zijn weg naar de top heeft de 62-jarige Müller zich wellicht anders voorgesteld. Na opleidingen gereedschapsmaker en IT startte hij in 1984 bij Audi als junior IT-manager was en waar hij al snel carrière maakte. Van 2003 tot 2007 kreeg hij er de rol toebedeeld van productmanager. Hij werkte toen trouwens onder Martin Winterkorn, zijn voorganger als hoogste baas van het VW-concern.

Sinds 2010 aan de top bij Porsche

De post van Porsche-baas bezette Müller in de hersft van 2010 nadat VW als winnenende partij uit een felle overnamestrijd tussen de twee autobedrijven gekomen was. Ook al is Porsche als je louter naar de verkoopscijfers kijkt eerder het kleine broertje in de groep, toch zijn ze in Zuffenhausen verantwoordelijk voor een groot deel van de winst. In 2010, Müllers eerste jaar als topman bij Porsche, leverde de constructeur zo'n 96.000 auto's uit. Vorig jaar waren dat er 190.000, een recordverkoop. Het zichzelf opgelegde doel van 200.000 auto's heeft Müller dus zo goed als bereikt. De onder Müller-Ägide geïntroduceerde Macan droeg daar onzienlijk toe bij.

En wat met Porsche?

De nieuwe ceo blijft ook Porsche leiden totdat de heren in Wolfsburg een nieuwe topman hebben aangesteld. Die job zou naar de 47-jarige Oliver Blume gaan.

En Winterkorn?

Martin Winterkorn stapte woensdag na het uitlekken van dieselgate op. En het zou ons ten zeerste verbazen mocht hij nog een leidinggevende positie in de groep krijgen. Maar honger zal Winterkorn wellicht niet hebben, met op een pensioen van € 28,56 miljoen. Bovendien kan hij nog twee jaar rekenen op de uitbetaling van zijn loon (Winterkorn verdiende meer dan 15 miljoen euro per jaar) tenzij de raad van bestuur oordeelt dat hij zelf verantwoordelijk is voor zijn ontslag.