BMW 7-Reeks heeft diamanten tweeters

Door: BV

Hifiproducent Bowers @ Wilkins heeft speciaal voor de nieuwe BMW 7-Reeks een nieuw audiosysteem ontwikkeld. En de lat daarvoor lag bepaald hoog. Het moest de beste geluidsintallatie ooit in een auto worden. Daarvoor zijn heel wat innovaties uit de kast gehaald, maar het gebruik van diamant in de constructie van de tweeters springt het meest in het oog. Volgens B & W bestaat er geen beter materiaal. Het geeft de perfecte balans tussen stijfheid en lichtheid.

Voor oog en oren

Natuurlijk werd veel zorg besteed aan een optimale luisterervaring in de auto, maar ook het oog wil wat. De dunne en solide speakergrille is uitgerust met geoptimaliseerde Fibonacci-gevormde openingen, die er niet enkel voor zorgen dat er meer geluid doorgelaten wordt, maar die tevens perfect passen in het interieur. De tweeters halen daarnaast ook profijt uit de spiraalvormige diffusers. Die technologie is afkomstig van de iconische Bowers & Wilkins Nautilus luidspreker. Ze garandeert dat de afstraling aan de achterkant van de luidspreker geen effect heeft op de uiteindelijke muziekweergave.

Het Bowers & Wilkins Diamond Surround systeem bestaat uit drie Diamond Dome Nautilus tweaters voorin de auto. Deze worden aangestuurd door het linker-, midden- en rechterkanaal. Daarnaast vinden we in de 7-Reeks vier aluminium tweeters, zeven Kevlar midrange drivers en twee subwoofers. Aansturing is er dankzij een 10-kanaals 1.400 Watt versterker. Via iDrive kunnen vijf verschillende instelllingen worden gekozen voor een optimale luisterervaring. Of dat standaard is? Nee, zo gek zijn ze bij BMW nu ook weer niet.