Borgward BX7 doet het ook goed als Audi

Door: BV

Op het Autosalon van Frankfurt deed Borgward z’n wederintrede. Na meer dan 50 jaar afwezigheid is de Duitse fabrikant er weer. Zo lijkt het tenminste, maar veel verder dan de naam gaan de Duitse genen niet. Het is de Chinese autofabrikant Foton Motor die erachter zit, een Europese carrière staat voorlopig niet eens op de agenda en van het beloofde karaktervolle design kwam ook niet zo veel in huis. Het ontwerp oogt erg generisch, een ziekte waar overigens de hele autosector wel last van heeft.

Maakt de grille de auto?

Om dat probleem van karakterloos design even te onderlijnen, kroop designer Theophilus Chin achter z’n computer. Hij lijmde de grille van een aantal automerken in het design van de nieuwe Borgward en ondervond daarbij maar weinig problemen. De neus van Audi, Mercedes, BMW, Jaguar, Maserati en Buick werden getransplanteerd zonder al te veel problemen.