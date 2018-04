België telt 393.648 diesels met sjoemelsoftware

Door: BV

De Volkswagen-groep heeft becijferd dat ons in ons land 393.648 voertuigen zijn uitgerust met de EA 189 dieselmotor en de inmiddels bekende illegale software. Het grootste aandeel is van het merk VW en VW Bedrijfsvoertuigen. Zo rijden er maar liefst 197.328 rond. Er zijn ook nog 121.712 Audi, 23.539 Seat en 51.069 Skoda’s getroffen.

Wat nu?

Bij VW heeft men nog niet meegedeeld welke technische procedure er moet worden gevolgd om de auto’s weer conform te maken. Maar het bedrijf drukt de consument alvast op het hart, dat er geen kosten mee verbonden zullen zijn. En het belooft ook dat de technische veiligheid of betrouwbaarheid van de betrokken voertuigen op geen enkele manier in het gedrang zal komen. Dat betekent echter niet dat je als klant moet staan popelen… Het is immers niet uitgesloten dat je te kampen krijgt met vermogensverlies. De Belgische invoerder zal de betrokken klanten contacteren, maar je kan vanaf eind deze week ook zelf opzoeken of je auto betrokken is op de website www.customercare.dieteren.be.

Als de terugroepactie is uitgewerkt, volgt er actie.