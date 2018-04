Nissan GT-R LM Nismo komt terug

Door: BV

Nissan deed in de aanloop naar de afgelopen 24-uursrace van Le Mans heel wat wenkbrouwen fronsen door met een erg aparte concept naar voor te komen. Terwijl in het LMP1-prototypesegment (dat algemeen wordt beschouwd als de meest geavanceerde raceklasse ter wereld - geavanceerder nog dan Formule 1) hybrides met achter- of vierwielaandrijving en de motor achter de inzittenden de norm zijn, deed Nissan het daar helemaal anders. Dat zette een auto neer met voorwielaandrijving en de motor voorin.

Geen succes

Natuurlijk had niemand bij Nissan gedacht dat ze meteen de hoofdvogel zouden afschieten. Maar het bedrijf wou wel een respectabele prestatie neerzetten en finishen. Uiteindelijk bleek zelfs dat te ambitieus. De Nissans waren in Le Mans zo traag dat ze zelfs door de deelnemers in de lagere klassen werden ingehaald. Ze werden geplaagd door pech en na 24 uur reed slechts één van de drie ingeschreven LMP1-Nissans nog rond. Die werd echter uit de uitslag gekegeld omdat hij teveel achterstand had ten opzichte van de leider in die klasse (dat maakt deel uit van het reglement).

Poging twee

De toekomst van Nissans Le Mans avontuur werd logischerwijze in vraag gesteld. En er werd zelfs even gezegd dat het bedrijf helemaal de staart introk. Maar vandaag kondigt Nissan de terugkeer van z’n aparte Le Mans-racer aan, samen met een aantal andere wijzigingen. Het team krijgt een nieuwe directeur en er zijn nieuwe Michelin-banden die berekend zijn op de uniek gewichtsverdeling van de auto. Maar, zo klinkt het bij Nissan, ‘de oorspronkelijke designfilosofie van de auto blijft behouden’. Benieuwd wat poging twee zal opleveren…