Binnenkort telt België één waterstoftankstation

Door: BV

Ergens tijdens de eerste helft van volgend jaar wordt de Toyota Mirai in ons land aangeboden. Dat is een erg apart gelijnde vijfdeurs die wordt aangedreven door een brandstofcel die alleen waterstof lust en alleen waterdamp uitstoot. België wordt het vierde Europese land waarin de Mirai aan de man gebracht zal worden. En je mag erop rekenen dat het zal gaan om hooguit een handvol exemplaren. Je kan er immers nergens mee tanken.

Eén tankstation

Hoog tijd dus om een waterstoftankstation te bouwen. Dat komt op de terreinen van Toyota Motor Europe in Zaventem en zal worden uitgebaat door de Air Liquide Group dat wereldwijd al 75 van dat soort stations heeft ontworpen en gebouwd. Een rendabele zaak lijkt dat nog niet meteen te worden. Er werd flink uit het vaatje subsidies getapt en Toyota stelt de terreinen over een periode van 20 jaar gratis ter beschikking. Alle begin is moeilijk…

Halverwege 2016 moet het 60 bij 20 meter lange station toegankelijk zijn voor het (niet zo grote) publiek.