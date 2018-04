Peugeot wil India terugwinnen

Door: ADD

Volgens de Indiase krant "Economic Times" zoekt Peugeot na 15 jaar afwezigheid opnieuw zijn weg naar de Indiase markt. Een partnerschap met de grootste Indiase autofabrikant Tata Motors zou in de maak zijn. Tata zal in dat geval de auto's van de Fransen in India produceren en verdelen. Bovendien zouden de twee bedrijven ook motortechnologie kunnen uitwisselen en platformen delen.

Win-winsituatie

Beide autofabrikanten zouden baat hebben bij een samenwerking. Peugeot zou nauwelijks energie en middelen moeten besteden om een positie op de Indiase markt te veroveren en Tata Motors krijgt toegang tot technologieën die voor hun toekomstige modellen kunnen worden gebruikt. Tata Motors is trouwens nu al eigenaar van de Britse merken Jaguar en Land Rover.