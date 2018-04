​Meerderheid bestuurders laat automatische parkeerfunctie links liggen

Door: ADD

Moderne auto's zijn met steeds meer hulpsystemen uitgerust. De constructeurs pakken er graag mee uit, de autobestuurders daarentegen (die er vaak behoorlijk veel voor betalen) maken er nauwelijks gebruik van. Dat blijkt uit een onderzoek uitgevoerd door het Duitse Forsa dat vorige maand 2006 automobilisten van 18 jaar en ouder interviewde.

Parkeerassistentie niet, gps wel

Is een auto bijvoorbeeld uitgerust met een systeem voor automatisch parkeren, dan maakt volgens de studie slechts 53 procent van de eigenaars er gebruik van. Ook rijstrookassistentie gebruikt maar 57 procent van de respondenten die erover beschikken. Populairder is de cruise control: 81 procent van de ondervraagden stellen die soms in. En op de gps doen bijna alle automobilisten (97 procent) een beroep als er een in hun auto geïnstalleerd is.

Bekrachtiging onderzoek VS

De Duitse resultaten bevestigen een eerdere soortgelijke Amerikaanse studie van J.D. Power die stelde dat ten minste 20 procent van de eigenaren van nieuwe voertuigen nog nooit gebruik hebben gemaakt van 16 van de 33 onderzochte technologische opties. Ook volgens hen gebruikt een groot deel (35 procent) van de ondervraagde Amerikanen nooit de automatische parkeerfunctie. En ook wij hadden het systeem al opgenomen in ons lijstje met 5 opties die je beter niet neemt.