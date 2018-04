Nissan Teatro Day-Z is ideaal voor gekke Japanners

Door: BV

Nissan gaat er helemaal van uit dat wie in de toekomst nog aan z’n rijbewijs geraakt, dat heugelijke feit meteen op Facebook zet, naast de rest van z’n leven. En dat je naast die social-media-verslaving ook hunkert naar veel en grote schermen. Voor je, achter je, naast je…

Nissan Teatro Day-Z

En daarom heeft het z’n Teatro Kei-car voor het Autosalon van Tokio van schermen voorzien op de gekste plaatsen. In het dashboard en tegen de rugleuning van de voorzetels, maar ook in de zetels zelf en in de stootlijsten aan de buitenkant. En omdat de stadsmini voor de gelegenheid is omgekit tot een elektrische auto, kunnen we ons voorstellen dat zo kwistig strooien met licht niet meteen goed is voor de autonomie. Maar het valt wel op.