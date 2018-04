Wat bij Top Gear niet lukte, gaat nu wel

Door: ADD

Ferrari is er allesbehalve happig op om hun bolides aan journalisten uit te lenen – met name als het om hun topmodellen gaat. Ook autojournalisten met ronkende namen bijten in het stof. Zelfs het Top Gear-team is er nooit in geslaagd een vergelijkende droomtest te doen met een Laferrari, McLaren P1 en Porsche 918 in de hoofdrollen.

Mission accomplished!

Nu lijkt het er echter op dat de voormalige Top Gear-presentatoren Jeremy Clarkson, Richard Hammond en James May voor hun nieuwe show bij Amazon Prime 'Gear Knobs' wel voor elkaar gekregen hebben wat hen in hun Top Gear-dagen niet lukte. Jeremy Clarkson postte woensdagavond een tweet met een foto van het Autódromo do Algarve in Portimão, Portugal. En daarop zien we de master himself, Hammond en May samen met een filmploeg EN de drie supercars. James May twitterde „Great first day at work“ en gooide er een foto van de LaFerrari bij, waarin hij kennelijk voor de opnames rondrijdt.

Waar vandaan?

De nieuwe show van Clarkson, Hammond en May zal naar verwachting vanaf de herfst van 2016 op Amazon Prime te zien zijn. Waar de drie uiteindelijk de LaFerrari opgetrommeld hebben, is niet bekend - maar van bij Ferrari zal hij zeker niet komen.