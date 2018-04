Toyota rooft de mosterd bij Mazda MX-5

Door: BV

Eind deze maand toont Toyota in Tokio deze S-FR sportauto. Met de motor voorin, een kort pookje voor de handbediende zesbak en aandrijving voor de achterwielen. Klinkt behoorlijk ‘Mazda MX-5’, en de afmetingen (lengte van 3,99m en breedte van 1,69m) wijzen ook in die richting. Maar bovenop deze F-RS zit een dak, waaronder ook nog een miniscule achterbank zit. Ideaal voor een teckle of een ander soort modieuze viervoeter, doch niet echt geschikt voor mensen.

Mosterdgeel

Aan de binnenkant is het een sobere bedoening. Een klein (geheel digitaal) instrumentarium en een minimum aan knopjes en schakelaars. En ook aan de buitenzijde zijn er nauwelijks franjes. De uitstraling wordt geholpen door de mosterdgele kleur, hoewel de Japanners zich wellicht niet van die connotatie bewust zijn. Mosterd is daar immers groen.

In de wandelgangen wordt gefluisterd dat er wel eens iets van zou kunnen komen, van deze concept. Tegen 2018.