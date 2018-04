Denemarken komt terug op belastingsvoordeel e-auto's

Door: ADD

Het VW-schandaal dat deze dagen de automobielwereld in zijn greep houdt, roept vragen op. Eén daarvan is of er nog een toekomst weggelegd is voor dieselwagens en ook of we niet sterker moeten inzetten op andere technologieën, zoals bijvoorbeeld hybride en elektrische aandrijvingen. In Denemarken daarentegen gebeurt het tegenovergestelde. Daar wil de regering de belastingvoordelen voor elektrische auto's opheffen en de milieuheffing op dieselvoertuigen schrappen. Het resultaat is dus dat de Denen goedkoper gaan dieselrijden, maar voor een elektrische auto hetzelfde astronomische bedrag als voor auto met een verbrandingsmotor zullen moeten neerleggen.

Nieuwe auto’s 180% belast



Voorheen werden nieuwe auto’s tussen 105 en 180 procent belast in het Scandinavische land. De nieuwe Deense regering is nu van plan om het maximale percentage van 180% te vragen voor alle auto's - ongeacht de emissieklasse.

Prijs Tesla verdrievoudigd



De maatregel treft niet enkel de koper van zuinige verbrandingsmotoren, maar in de eerste plaats vooral de bestuurders van elektrische auto's. Voor hen was er namelijk een aanzienlijke belastingvermindering. Zo kostte een Tesla Model S in Denemarken tot nu toe bijna € 87.000, in de toekomst wordt dat meer dan € 240.000.

Dieselauto’s minder belast voor extra jobs

Volgens de plannen van de liberale regering worden de nieuwe maatregelen in 2020 van kracht. Volgend jaar al zal de staat de milieuheffing op dieselvoertuigen schrappen. De circa € 32 miljoen belastingvermindering moeten de werkgevers helpen om nieuwe banen te creëren.