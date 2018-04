Nissan doet alsof de Patrol sportief is met Nismo

Door: BV

Nismo is de samenvoeging van Nissan en Motorsport. Het is het label dat de Japanners gebruiken voor hun sportiefste modellen. Een Nissan 370Z Nismo bijvoorbeeld. Maar tegenwoordig worden ook modellen die inherent alles behalve sportief zijn probleemloos als dusdanig in de markt gezet. Kijk maar naar de Porsche Cayenne of Macan. En dan is een Nissan Patrol in Nismo-uitvoering al lang niet meer zo gek.

De kracht in deze Patrol wordt geleverd door een 5.6 liter V8 die voor de gelegenheid een paar pk's extra heeft gekregen. In totaal brengt de achtcilinder 434 paardenkrachten over op de vier wielen. En Nissan heeft gepoogd extra sportieve rij-eigenschappen toe te voegen door de schokdempers te vervangen door exemplaren van Bilstein en de besturing te tunen.

Het Nismo-gevoel wordt verder versterkt door sportiever bumperwerk met de typische rode accenten, 22 inch wielen en een paar flinke uitlaatpijpen.