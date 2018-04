Nu heeft de Volvo S90 helemaal geen geheimen meer

Door: BV

Volvo zelf repte nog met geen woord over de aanstormende S90. Dat wordt de nieuwe luxesedan van het merk die z’n basis zal delen met de reeds gelanceerde XC90. Alleen met viercilindermotoren dus, maar wie wat meer vermogen wil, zal er ook een hybride in kunnen krijgen.

De S90 heeft, wat uiterlijk betreft, inmiddels niet veel geheimen meer. Het bedrijf bestelde in de aanloop naar een officiële voorstelling 2.000 schaalmodellen bij de Chinese fabrikant Norev. Daarvan werden er 20 gestolen en er doken online foto’s op. Nu is er nog meer beeld van de mini-S90, vanuit elke denkbare hoek. Volvo zelf wist inmiddels te vertellen dat het best blij is met al die media-aandacht.